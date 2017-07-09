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Trump, Putin'le yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile yapıcı ilişkiler kurma zamanının geldiğini belirtti.

09.07.2017 - 21:34
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Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'ni ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir  Putin ile görüşmesini değerlendirdi.

Trump, Putin'le yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı

Zirvenin ABD için büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Trump, "ABD'nin daha önce yaptığı çok kötü ticaret anlaşmalarını düzeltmesi gerektiğini açıkladım. Bunu yapacağız." ifadelerini kullandı.

"PUTİN KESİN BİR DİLLE REDDETTİ"

Putin ile ülkesinin ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını da konuştuklarını kaydeden Trump, "Rusya'nın bizim seçimlere karıştığına dair, iki kez Putin'e oldukça ısrarcı davrandım. Kesin bir dille reddetti. Ben zaten görüşümü ifade etmiştim." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Putin'le yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı

Trump, ayrıca "Putin ile nüfuz edilemez ortak bir siber güvenlik birimi kurmayı konuştuk. Böylece seçimlerdeki siber saldırılar ve diğer bir çok negatif şeyden korunmuş oluruz." açıklamasını yaptı.

"ŞİMDİ YAPICI OLMA ZAMANI"

Putin ile Suriye'nin belirli yerlerinde birçok hayatı kurtaracak bir ateşkes üzerinde anlaştıklarını belirten Trump, "Şimdi Rusya ile yapıcı olma zamanı." ifadesini kullandı.

Trump, Putin ile Rusya'ya uygulanan yaptırımları konuşmadığını kaydederek, "Ukrayna ve Suriye sorunları çözülmeden hiçbir şey yapılmayacak." bilgisini verdi.

SURİYE'DE ATEŞKES

Beyaz Saray, ABD'nin Rusya ile üzerinde anlaştığı Suriye'nin güneybatısındaki ateşkesin, bugün yerel saatle 12.00'de yürürlüğe gireceğini, söz konusu çatışmasızlık alanlarının ABD için öncelik oluşturduğunu ve bu anlaşmayla gerçekleşen ilerlemenin ümit vadettiğini açıklamıştı.

Son zamanlarda, ABD'nin Suriye'nin güneyinde DEAŞ'a karşı desteklediği Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) bağlı birlikler ile rejim yanlısı gruplar arasındaki çatışma giderek şiddetleniyordu. ABD, muhalifleri eğittiği El Tanf kampına yaklaşan rejim yanlısı grupları üç kez hedef alırken, bölgede bir Suriye uçağı ile kime ait olduğu henüz netleşmemiş bir insansız hava aracını düşürmüştü.

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