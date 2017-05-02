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Trump röportajı yarıda kesti

ABD Başkanı Trump, CBS muhabirinin Obama'nın telefonlarını dinlettiği sorularını "Enough(yeter)" diyerek yarıda kesti.

02.05.2017 - 12:05
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Trump röportajı yarıda kesti

Alışılmışın dışında davranışlarıyla dikkat çeken Donald Trump, bir kez daha farkını ortaya koydu.

RÖPORTAJI YARIDA KESTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te kendisiyle mülakat gerçekleştiren CBS muhabiri John Dickerson'ın ısrarlı 'telekulak' soruları üzerine 'Bu kadar yeter' deyip röportajı yarıda bıraktı.

Trump, ABD eski başkanı Obama'nın telefonlarını dinlettiği iddiasını gündeme getirmiş ve 4 Mart'ta paylaştığı bir tweet'te, "Obama, Trump Tower'da benim zaferimden önce telefonlarımı dinletti" demişti.

Trump röportajı yarıda kesti VİDEO

"YETER"

Cumartesi günü Dickerson'a verdiği röportajda Trump, "Bence bizim tarafımız güçlü bir şekilde kanıtlandı ve herkes bunun hakkında konuşuyor. Neler olduğunu anlamamız lazım." dedi. Dickerson ise bunun üzerine, "Ben de öğrenmek istedim. Sizi dinlediği için onun (Obama) 'hasta ve kötü' olduğunu söylediniz." ifadelerini kullandı. Trump bu sözlere, "Bunu istediğin yere çekebilirsin" yanıtını verdi. Dickerson, "Size soruyorum çünkü siz bunun sahte haber olmasını istemiyorsunuz. Bunu Başkan Trump'tan duymak istiyorum" deyince Trump ise, "Bana sorman gerekmiyor" diye yanıtladı. "Ben sizin düşüncelerinizi bilmek istiyorum. Siz ABD Başkanı'sınız." şeklinde konuşan Dickerson'la olan mülakatı bitiren Trump, "Yeter. Teşekkürler." ifadelerini kullanarak röportaja son verdi.

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