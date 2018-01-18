Trump: Rusya bize yardım etmiyor

Kuzey Kore’ye petrol ve kömür tedariğini kısıtlama çabaları nedeniyle Çin’e övgüde bulunan Trump, Pekin’in Pyongyang’ı zorlamak için çok şey yapabileceğini söyledi. Trump, ancak Çin’in Kuzey Kore’ye uyguladığı yaptırımları Rusya’nın telafi ettiğini ifade etti.





Trump, "Batı Avrupa güvenlik kaynakları, Aralık ayı sonlarında Rus tankerlerinin son aylarda uluslararası yaptırımları ihlal ederek denizde kargo taşımak suretiyle en az üç kez Kuzey Kore’ye yakıt tedarik ettiklerini açıkladı" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de Kuzey Kore konusunda çok şey yapabileceğini söyleyen Trump, "Ancak maalesef Rusya ile çok fazla ilişkimiz yok ve bazı durumlarda Çin’in geri çektiği yaptırımların karşılığını Rusya’nın tedarik etme olasılığı var" diye konuştu.