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Trump: Rusya bize yardım etmiyor

Amerikan basınına konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Rusya, Kuzey Kore konusunda hiçbir şekilde bize yardım etmiyor" dedi.

AA | 18.01.2018 - 00:44..
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Kuzey Kore’ye petrol ve kömür tedariğini kısıtlama çabaları nedeniyle Çin’e övgüde bulunan Trump, Pekin’in Pyongyang’ı zorlamak için çok şey yapabileceğini söyledi. Trump, ancak Çin’in Kuzey Kore’ye uyguladığı yaptırımları Rusya’nın telafi ettiğini ifade etti.

Trump: Rusya bize yardım etmiyor

"RUSYA KUZEY KORE KONUSUNDA YARDIMCI OLMUYOR"

Trump, "Batı Avrupa güvenlik kaynakları, Aralık ayı sonlarında Rus tankerlerinin son aylarda uluslararası yaptırımları ihlal ederek denizde kargo taşımak suretiyle en az üç kez Kuzey Kore’ye yakıt tedarik ettiklerini açıkladı" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de Kuzey Kore konusunda çok şey yapabileceğini söyleyen Trump, "Ancak maalesef Rusya ile çok fazla ilişkimiz yok ve bazı durumlarda Çin’in geri çektiği yaptırımların karşılığını Rusya’nın tedarik etme olasılığı var" diye konuştu.

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