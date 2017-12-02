Trump, Rusya iddialarını yalanladı

ABD Başkanı Donald Trump, Federal Soruşturma Bürosu’nu (FBI) yanıltma suçundan mahkemeye çıkarılan Michael Flynn’in iddialarına yönelik açıklamalarda bulundu.

GİZLİ BİR ANLAŞMA YOK

Trump yaptığı açıklamada kampanyası ile ilgili “Ruslarla arasında gizli anlaşma olmadığını ve Flynn’in açıklamalarıyla ilgili bir endişe duymadığını” belirterek, "Rusya ile kesinlikle anlaşma yapılmadı" dedi.

TRUMP'A SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Ayrıca soruşturmayı yürüten özel savcı Robert Mueller’in, Rusya ve Trump’ın 2016 Başkanlık Seçimleri kampanyası arasındaki muhtemel gizli anlaşmalar ile ilgili soruşturma açmasına karar verdiği belirtildi.