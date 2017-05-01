Trump: Rusya ile anlaşabiliriz

CBS televizyonuna konuşan Trump, hangi alanlarda işbirliği söz konusu olduğunu açıklamadan, "Rusya ile birlikte hareket edeceğim. Bu Çin de olabilir, diğer pek çok farklı grup ta olabilir" dedi.

RUS HACKERLAR SORULDU

ABD Başkanı Trump, seçim öncesinde yürütülen kampanyanın Rusya ile ilgisi olduğuna dair iddiaları bir kez daha ‘uydurma' olarak tanımladı. Trump, "Eğer hackeri yakalayamadıysanız, kırma işlemini kimin yaptığını söylemek çok zor" diye konuştu.

"HİLLARY'NİN KARDEŞİ RUSLARLA ANLAŞMA YAPTI"

Seçim öncesinde yürütülen kampanyadaki rakibi Hillary Clinton'un Moskova ile ‘bağlantısını' da hatırlatan Trump, "(Clinton'ın seçim kampanyasını yöneten) John Podesta, anladığım kadarıyla kardeşi ile birlikte Rusya'da bir şirkete sahip. Hillary'nin eşi (eski ABD Başkanı Bill Clinton) Rusya'da görüşmeler yaparken, kendisi Rusya ile uranyum anlaşması yaptı. Fakat bu konuda hiç kimse konuşmuyor" ifadelerini kullandı.