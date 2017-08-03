Trump, Rusya ilişkilerini değerlendirdi

ABD'nin yaptırım kararına tepki gösteren Rusya lideri Putin, ABD'li 755 diplomatı sınır dışı etmişti.

ABD- RUSYA İLİŞKİSİ

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Trump, "Rusya ile ilişkilerimiz tüm zamanların en düşük seviyesinde ve çok tehlikeli bir düzeyde. Bize sağlık sigortası bile veremeyen Kongre'ye teşekkür edebilirsiniz!" ifadelerini kullandı.





TRUMP YAPTIRIMLARI GENİŞLETTİ

​Trump, dün Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yaptırımların genişletilmesini öngören tasarıyı imzalayarak yasalaştırmıştı.

Kanun ayrıca ABD Başkanı'nın Rusya'ya yönelik herhangi bir yaptırımı kaldırmasını zorlaştırıyor, bunun için Kongre'nin onayını şart koşuyor.

RUSYA: YAPTIRIM KARŞISINDA ÇIKARLARIMIZI SAVUNACAĞIZ

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov Rusya'nın ABD'nin yeni yaptırımları karşısında kendi çıkarlarını savunacağını açıklamıştı.