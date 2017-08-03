taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.195
USD
3,5402
EURO
4,2001
ALTIN
144,23
PETR
52,4800

Trump, Rusya ilişkilerini değerlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile ilişkilerin tüm zamanların en düşük seviyesinde olduğunu söyledi.

03.08.2017 - 16:52
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'nin yaptırım kararına tepki gösteren Rusya lideri Putin, ABD'li 755 diplomatı sınır dışı etmişti.

ABD- RUSYA İLİŞKİSİ

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Trump, "Rusya ile ilişkilerimiz tüm zamanların en düşük seviyesinde ve çok tehlikeli bir düzeyde. Bize sağlık sigortası bile veremeyen Kongre'ye teşekkür edebilirsiniz!" ifadelerini kullandı.

Trump, Rusya ilişkilerini değerlendirdi

TRUMP YAPTIRIMLARI GENİŞLETTİ

​Trump, dün Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yaptırımların genişletilmesini öngören tasarıyı imzalayarak yasalaştırmıştı.

Kanun ayrıca ABD Başkanı'nın Rusya'ya yönelik herhangi bir yaptırımı kaldırmasını zorlaştırıyor, bunun için Kongre'nin onayını şart koşuyor.

RUSYA: YAPTIRIM KARŞISINDA ÇIKARLARIMIZI SAVUNACAĞIZ

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov Rusya'nın ABD'nin yeni yaptırımları karşısında kendi çıkarlarını savunacağını açıklamıştı.

Trump, Rusya ilişkilerini değerlendirdi

Trump, Rusya ilişkilerini değerlendirdi

İlginizi Çekebilir
Libya'dan İtalya'ya sert uyarı
Libya'da Tobruk merkezli yönetimin desteklediği General Hafter Libya sularına giren İtalyan savaş gemileri için vur emri verdi.
Çin'de Komünist Parti'yi eleştiren robotun fişi çekildi
bit IT firması, Komünist Parti'yi eleştiren chatbot'un fişini çekti.
Kudüs: Ümmetin Başkenti
İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu, Kudüs'ü 2018 yılında 'İslam Dünyası Gençlik Başkenti' olarak ilan etti.
İtalya, Alman sivil toplum kuruluşunun gemisine el koydu
İtalya, bazı üyelerinin insan tacirleriyle bağlantıda olduğunu öne sürdüğü Alman sivil toplum kuruluşu Jugend Rettet’in gemisine el koydu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başakşehir'in muhtemel rakipleri

Başakşehir'in muhtemel rakipleri

55
Göksel ergenlik fotoğrafını eleştirenlerden şikayetçi

Göksel ergenlik fotoğrafını eleştirenlerden şikayetçi

68
Rüzgar enerjisi üretiminde ihale günü

Rüzgar enerjisi üretiminde ihale günü

104
Darbe girişiminde 7 kurşunla yaralanan albay, general oldu

Darbe girişiminde 7 kurşunla yaralanan albay, general oldu

183
Merkel tatil kıyafetini değiştirmiyor

Merkel tatil kıyafetini değiştirmiyor

165
YEKA ihalesini Siemens-Türkerler-Kalyon kazandı

YEKA ihalesini Siemens-Türkerler-Kalyon kazandı

214
Çocuklar Duymasın hakkında soruşturma

Çocuklar Duymasın hakkında soruşturma

170
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM