Trump Rusya'ya yaptırım uygulamayı planlıyor

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, CNN'e katılarak ABD-Suriye ve Rusya ilişkilerini değerlendirdi.

"ESAD ORADAYKEN BARIŞÇIL BİR SURİYE GÖREMİYORUZ"

Haley, ABD'nin Suriye politikasını ve önceliklerini açıklayarak, "Birden fazla önceliğimiz var. Tek önceliğimiz Esed'in gitmesi değil, DEAŞ'ı yenmeye çalışıyoruz. İkincisi, Esed oradayken barışçıl bir Suriye göremiyoruz. Üçüncüsü, İran'ın Suriye'deki nüfuzunu kırmak ve nihayetinde siyasi çözüme ulaşmak. Rejim değişikliğinin gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Esed iktidardayken siyasi çözümün gerçekleşme olasılığı yok. Esed'in eylemlerine mevcut duruma bakarsanız Esed ile barışçıl ve istikrarlı bir hükümet görmek zor." diye konuştu.

RUSYA VE İRAN'A YAPTIRIM UYGULANMASI SÖZ KONUSU

Rusya ve İran'ın Suriye konusundaki tutumuna da değinen temsilci, Trump'ın bu iki ülkeye yaptırım uygulamayı planladığını belirtti.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Dış İlişkiler Komitesi başkanı Konstantin Kosaçev, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye desteği için Rusya'ya yeni yaptırımlar getirmesinin iki ülkenin ilişkilerini bozacağını belirtti.

"RUSYA İLE İLİŞKİLERİ GERÇEK ANLAMDA BOZABİLİR"

Rus senatör, "Trump'ın kurmaylarıyla Suriye'deki durum ile ilgili olarak Rusya ve İran'a yeni yaptırımlar uygulama konusunu ele aldığına yönelik açıklamalar, muhtemelen ABD liderinin Suriye'nin hava üssüne düzenlediği saldırıyla planladığı amaçların tümüne ulaşamadığını gösteriyor. Suriye'de kana susamış kişilerin yönlendirmesiyle Trump, çok tehlikeli bir yola ayak basıyor. Bu kişiler asla sakinleşmeyecek. Oysa onların gözüne girmeye çalışırken Rusya ile ilişkileri gerçek anlamda bozabilir." diye konuştu.