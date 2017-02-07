Trump şerifleri Beyaz Saray'a davet etti

ABD Başkanı Trump, kendisini destekleyen bir düzine şerifi Beyaz Saray'a çağırarak yasa uygulama ve göçmenlik konularını konuşacak.
Özellikle ABD-Meksika sınırındaki şeriflerin bu toplantıya katılması bekleniyor.
ŞERİFLERİN DE HAKLARI BULUNUYOR
ABD'de şeriflerin göçmenlik politikalarına öncelik verme gibi hakları bulunuyor. Ayrıca göçmen federal yetkililerle birlikte çalışarak dosyaları olmayan göçmenleri tutuklama yetkisine sahipler.
Trump bu davet yüzünden göçmenleri destekleyen ABD'liler tarafından oldukça eleştiriliyor.