Trump şerifleri Beyaz Saray'a davet etti

1 Oğuzhan'ın yaptığı hareketin anlamı ortaya çıktı Van Persie, derbi maçta burnunu kaşıyan Oğuzhan'ın yaptığı bu hareketin Hollanda'da farklı bir anlam ifade ettiğini söyledi.

2 Devlet Bahçeli: Perinçek'i değil Erdoğan'ı tercih ederiz Devlet Bahçeli, referandum eleştrilerine karşılık tercihinin kesinlikle Recep Tayyip Erdoğan'dan yana olacağını söyledi.

3 Bahçeli 'evet' eleştirilerine yanıt verdi MHP Lideri, referandumda 'evet' diyecekleri için kendisini eleştirenlere çok net bir şekilde yanıt verdi: Size ne

4 2017 yılının inşaat analizi açıklandı Türkiye Müteahhitler Birliği'nin açıkladığı rapora göre, en çok proje üstlenen ülke Katar oldu.

5 Gaziantepli Hasan'ın yüzme başarısı Doktorların 'yürüyemez' dediğini 19 yaşındaki Hasan Çelik, katıldığı 6 yüzme şampiyonadan madalya kazandı.

6 Polise yumruk atan sürücüye vatandaşlardan linç girişimi Şişli’de trafikte çıkan kavgayı ayırmak isteyen polis memuru sürücüden yumruk yedi. Polise yumruk atan sürücü vatandaşlar tarafından dövüldü