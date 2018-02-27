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Trump: Silahsız da olsam müdahale ederdim

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da 17 kişinin öldüğü silahlı saldırıda, görevli polisin saldırganla çatışmaya girmemesini eleştirdi.

AA | 27.02.2018 - 06:20..
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Trump: Silahsız da olsam müdahale ederdim

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da eyalet valileriyle yaptığı toplantıda, Florida'daki saldırı hakkında konuştu.

"SİLAHSIZ OLSAM DA MÜDAHALE EDERDİM"

Trump, Florida'da bir lisede 17 kişinin öldüğü silahlı saldırıda olay yerindeki görevli polisin çatışmaya girmemiş olmasına "iğrenç" sözüyle tepki göstererek, "Ben silahsız dahi olsam olaya müdahale ederdim." ifadesini kullandı.

Trump: Silahsız da olsam müdahale ederdim

SONRADAN ÇARK ETTİ

"Böyle bir olayda bu odada bulunan çoğu kişinin de benzeri tepki göstereceğine inanıyorum." ifadesini kullanan Trump, "Elbette başa gelmeden de konuşulmaz." şeklinde konuştu.

Trump: Silahsız da olsam müdahale ederdim

ÇATIŞMAYA GİRMEYEN POLİSE ÇATTI

Trump, saldırganla çatışmaya girmeyen polisin olaya karışma zamanı geldiğinde o gerekli cesareti gösteremediğini belirterek, "Kesinlikle berbat bir iş yaptı, bu konu hakkında kimsenin şüphesi yok." dedi.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Broward kentinde Nikolaus Cruz (19) tarafından bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişi hayatını kaybetmişti.

ÇIĞLIKTAN KORKAN TRUMP'IN FLORİDA ÇIKIŞI

Donald Trump başkanlık seçimlerine hazırlandığı dönemde, Chicago’daki mitinginde konuşma yaptığı sırada, arka sıralarda bir kadının attığı çığlıkla neye uğradığını şaşırmış, korumaları bir anda sahneye fırlamıştı.

Durumun korkulacak bir yanı olmadığını anlayan Trump, uzunca bir süre konuşmadan etrafını izlemişti.

Trump çığlık sesinden korktu

Trump: Silahsız da olsam müdahale ederdim

Trump: Silahsız da olsam müdahale ederdim

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