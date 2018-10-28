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Trump: Sinagog saldırganı idam edilmeli

ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya eyaletinin Pittsburgh kentinde saldırı düzenlenen sinagogu ziyaret edeceğini belirtirken, bu tür saldırılara idam ceza gelmesi gerektiğini söyledi.

AA | 28.10.2018 - 07:35..
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Trump: Sinagog saldırganı idam edilmeli

Trump, ABD'nin Illinois eyaletinde katılacağı bir miting öncesi, sinagoga yapılan saldırı ve ABD vatandaşı saldırgan Robert Bowers'a ilişkin değerlendirmede bulundu.

Trump: Sinagog saldırganı idam edilmeli

TRUMP, SALDIRGAN İÇİN İDAM İSTEDİ

Saldırganın kendisini desteklediği ve Yahudi karşıtı biri olduğuna yönelik bir soru üzerine Trump, "(Bowers'ın) düşünce şekli hastalıklı ve Yahudi karşıtı biri olarak benim destekçim değil. Bu gibi kişilere karşı idam cezasını geri getirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Trump, bölgeyi ziyaret edeceğini vurguladı.

Trump: Sinagog saldırganı idam edilmeli

Adalet Bakanı Jeff Sessions da saldırgana karşı idam cezasına yol açabilecek ve nefret suçu konusu da dahil olmak üzere birtakım davalar açacaklarını bildirdi.

Trump: Sinagog saldırganı idam edilmeli

Saldırıyı "kınanması gereken ve ülkenin değerlerine tamamen karşıt" olarak değerlendiren Sessions, saldırganın idam cezasına çarptırılarak yüksek bir bedel ödemesi gerektiğini kaydetti.

Sessions, açıklamasında, "Pittsburgh'daki ABD savcısı, federal suçlamaların cumartesi günü gibi en kısa sürede yapılacağını söyledi." dedi.

Trump: Sinagog saldırganı idam edilmeli

PENCE: "YAHUDİ KARŞITLIĞI SONA ERMELİ"

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pittsburgh'ta yaşanan olay sadece bir suç değil, aynı zamanda masum Amerikalılara ve inanç özgürlüğüne karşı yapılan vahşi bir saldırıdır." ifadesini kullandı.

Pence, ABD'de Yahudi karşıtlığı ve şiddete yer olmadığını belirterek, "Bu kötülük sona ermeli." ifadesine yer verdi.

Trump: Sinagog saldırganı idam edilmeli

ABD'de sinagogda silahlı saldırı VİDEO

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