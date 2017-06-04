Trump: Siyasi doğruluğu bir tarafa bırakmalıyız

Trump, Londra'da gerçekleştirilen terör saldırısının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

"AKILLI OLMAZSAK HER ŞEY DAHA BETER OLACAK"

"Akıllı olmazsak her şey daha beter olacak" ifadesini kullanan Trump, siyasi doğruluğun bir tarafa bırakılıp halkın güvenliğine bakılması gerektiğini belirtti.

LONDRA BELEDİYE BAŞKANI'NI ELEŞTİRDİ

Başkan Trump, Londra'daki saldırıda 7 kişinin hayatını kaybetmesi ve 48 kişinin ise yaralanmasına rağmen Londra Belediye Başkanı Sadık Han'ın "Alarma geçmeye gerek yok." şeklindeki sözlerini eleştirdi.