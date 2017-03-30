Trump Somali'ye hava saldırısı düzenleme yetkisi verdi

Pentagon sözcüsü Albay Jeff Davis yazılı açıklamasında söz konusu yetkinin ABD’nin bölgesel ortaklarını destekleme stratejisi kapsamında Somali güvenlik güçlerini el Şebab’a karşı destekleme yaklaşımı ile örtüştüğünü ifade etti.

Davis şunları kaydetti:

“Somali ve AMISOM kuvvetleri el Şebab’tan toprak alarak önemli bir başarı elde etmiş durumda ve ABD’nin ek yardımı ise el Şebab üzerine baskı kurmakla birlikte operasyon yaparken müttefiklerimizin güvenliğini de temin etmiş olacaktır.”

ABD’nin Somali hükümetinin yanında olduğunu belirten Davis ABD’nin söz konusu ek desteği Şebab'ın kullanmak üzere güvenli bölgeler oluşturmasını engelleyeceğini kaydetti.

Geçen hafta Pentagon’da gazetecilere değerlendirmelerde bulunan ABD Afrika Kuvvetleri (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Thomas Waldhauser, el Şebab'la mücadele etmek ve Somali de söz konusu olan kıtlık gibi insani krizlerin yaşandığı bölgelere ulaşımı sağlamak adına Beyaz Saray’dan Somali’deki angajman kurallarının gevşetilmesini talep ettiklerini açıklamıştı.