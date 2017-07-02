Trump: Sosyal medya kullanışım alışık değil

MSNBC'de yayınlanan Morning Joe isimli sabah programında, Mika Brzezinski'nin kendisini eleştirmesine tepki gösteren Trump, deneyimli sunucu için "IQ’su düşük kaçık Mika" ifadelerini kullandı. Trump, ayrıca programın bir diğer sunucusu olan Joe Scarborough için "psikopat Joe" ifadelerini kullanmıştı.

"BENİM TARZIM ALIŞILDIK DEĞİL"

Büyük tepki çeken ifadelerinden sonra Trump, "Benim sosyal medyayı kullanışım alışıldık Başkan tipine uygun değil… Modern zaman Başkan tipine uygun" dedi.

ABD Başkanı sosyal medya hesabıyla ilgili de insanların "yalancı" olarak ifade ettiği bir kısım medya kuruluşlarını aşarak kendisine direkt olarak temas kurma fırsatı verdiğini söyledi.

Trump'tan sabah programına sert eleştiri haberi