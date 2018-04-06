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Trump, Stormy Daniels ile ilgili sessizliğini bozdu

ABD Başkanı Donald Trump, özel avukatının filim yıldızı Stormy Daniels’a 130 bin dolar ödemeyi nasıl ve niye yaptığını bilmediğini açıkladı.

İHA | 06.04.2018 - 09:34..
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ABD Başkanı Donald Trump, 2016 seçimlerinden kısa bir süre önce yapılan ödemelerle alakalı olarak ve Stormy Daniels’la aralarındaki ilişki iddialarıyla ilgili sessizliğini bozarak, ilk kez konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Trump, Stormy Daniels ile ilgili sessizliğini bozdu
Fotoğraf: Donald Trump ve Stormy Daniels

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Trump, özel avukatı Michael Cohen’in parayı nereden aldığını, ne için ve nasıl ödediğini bilmediğini, parayı kendi cebinden ödemiş olabileceğini söyledi.

Geçtiğimiz ay gerçek adı Stephanie Clifford olan Daniels Cohen Ekim 2016’da Trump’ın avukatı tarafından imzalanan ancak kendisi tarafından imzalanmayan anlaşmayla ilgili tehditler aldığı gerekçesiyle Trump’a 20 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

Trump, Stormy Daniels ile ilgili sessizliğini bozdu
Fotoğraf: Stormy Daniels

“AMAZON DOĞRU YOLDA DEĞİL”

Trump ayrıca Amazon’u da eleştirerek ve şirketin düzgün bir oyun alanına sahip olmadığını, yanlışlarının olduğunu ve değişmesi gerektiğini ifade etti.

Trump, "Yüksek Mahkeme’nin bu yıl içinde tüm Amazon işlemlerini ve faaliyetleri devlet satış vergisine tabi olup olmayacağına karar vermesi bekleniyor. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz." dedi.

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