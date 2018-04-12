taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.235
USD
4,0928
EURO
5,0437
ALTIN
176,03
PETR
71,3800

Trump: Suriye için bugün toplanacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'yle ilgili bir açıklama daha yaptı.

Haber Merkezi | 12.04.2018 - 18:38..
  1. Haberler
  2. Gündem
Trump: Suriye için bugün toplanacağız

Trump: Suriye için bugün toplanacağız

Trump: Bugün toplanacağız, kararımız yakında.

Detaylar gelecek...

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Rusya, ABD ve Fransa'yı uyardı
Rusya, Suriye'ye hava saldırısına hazır olduklarını açıklayan ABD ve Fransa'ya BM sözleşmesine aykırı diyerek uyardı.
Afrin'de yerel meclis kuruldu
Afrinli Kürt, Arap ve Türkmen sivil temsilciler, kent merkezinde yerel hizmetleri sağlamak için geçici bir meclis oluşturdu.
Türk uçaklarıyla it dalaşına giren Yunan jeti düştü iddiası
Habertürk TV Atina Temsilcisi Taki Berberakis; düşen jetin, Türk uçaklarını püskürtme operasyonuna katılan iki jetten biri olduğunu söyledi. TSK, bu iddiayı yalanladı.
Erdoğan: Suriye'deki güçlerin bilek güreşinden rahatsızız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile Rusya arasında yaşanan gerilim ile ilgili açıklamalarda bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ege'de Yunan savaş jeti düştü

Ege'de Yunan savaş jeti düştü

293
Di Francesco'dan Cengiz'e: Sana güveniyorum

Di Francesco'dan Cengiz'e: Sana güveniyorum

41
Türk uçaklarıyla it dalaşına giren Yunan jeti düştü iddiası

Türk uçaklarıyla it dalaşına giren Yunan jeti düştü iddiası

171
Hakan Bayrakçı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar

Hakan Bayrakçı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar

120
Trump: Saldırı hemen de olabilir, asla da olmayabilir

Trump: Saldırı hemen de olabilir, asla da olmayabilir

204
İngiliz medyasında skandal iddia

İngiliz medyasında skandal iddia

274
Suriye'de savaş silah tüccarlarının kazancını katlayacak

Suriye'de savaş silah tüccarlarının kazancını katlayacak

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM