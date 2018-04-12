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Trump: Suriye için bugün toplanacağız
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'yle ilgili bir açıklama daha yaptı.
Haber Merkezi | 12.04.2018 - 18:38..
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Trump: Bugün toplanacağız, kararımız yakında.
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