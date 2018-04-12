Trump: Suriye için bugün toplanacağız

Hidrosefali, beynin bazı odacıklarında bulunan sıvının miktarının artmasıyla kafa içindeki basıncın yükselmesine ve beynin zarar görmesine neden olan bir hastalıktır.

Süper Lig'de 3 puanlı sisteme geçilen 1987-88 sezonundan bu yana 7 mağlubiyet alan hiçbir takım mutlu sona ulaşamadı.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'yle ilgili bir açıklama daha yaptı.

Esenyurt'ta nişanlısını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığın davasında mahkeme heyeti, 14 yıl hapis cezasını, sanığın duruşmadaki tutum ve davranışları dolayısıyla 8 yıl 9 aya indirdi.

Katalon basını, Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Iniesta'nın Tianjin Quanjian ile 3 yıl için 37 milyon eurodan anlaştığını yazdı.

Çin'e gidecek olan İniesta, 37 milyon eueo kazanacak

1 Ege'de Yunan savaş jeti düştü Ege Denizi'nde Yunanistan'a ait bir savaş jeti düştü.

2 Di Francesco'dan Cengiz'e: Sana güveniyorum Roma'nın hocası Di Francesco, Cengiz'e, "Turkish Airlines hazır ol. İkinci yarıda oyunda olacaksın" dedi. Milli futbolcumuz oyuna girdi, yaptığı asistle takımının tur atlamasını katkı yaptı.

3 Türk uçaklarıyla it dalaşına giren Yunan jeti düştü iddiası Habertürk TV Atina Temsilcisi Taki Berberakis; düşen jetin, Türk uçaklarını püskürtme operasyonuna katılan iki jetten biri olduğunu söyledi. TSK, bu iddiayı yalanladı.

4 Hakan Bayrakçı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar SONAR Başkanı, Tanzanya'da bile bu kadar fark yiyen bir siyasinin istifa edeceğini belirterek CHP Lideri'ni istifaya davet etti.

5 Trump: Saldırı hemen de olabilir, asla da olmayabilir ABD Başkanı Donald Trump, olası askeri müdahale ile ilgili "Suriye'ye saldırının ne zaman olacağını asla söylemedim." dedi.

6 İngiliz medyasında skandal iddia İngiliz medyası, Kraliçe Elizabeth'in soyunu Hz.Muhammed'e dayandırdı.