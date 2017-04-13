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Trump: Suriye'de iç savaşı bitirmenin zamanı geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki duruma dair açıklama yaptı.

13.04.2017 - 00:36
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Trump: Suriye'de iç savaşı bitirmenin zamanı geldi

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Görüşmenin ardından Trump ve  Stoltenberg ortak basın toplantısı düzenledi.

"ACIMASIZ İÇ SAVAŞI BİTİRMENİN ZAMANI GELDİ"

Trump, "Esad bir kasap. Suriye'de acımasız iç savaşı bitirmenin zamanı geldi. Suriyeli mültecilerin evine dönmesinin zamanı geldi. ABD'nin Suriye bombardımanı şüphesiz doğruydu. Rusya'nın, Suriye'nin kimyasal saldırısını önceden bilmediğini mi düşünüyorsunuz?" dedi.

Trump ayrıca "Küçük ve çaresiz çocukların, bebeklerin de dahil olduğu masum sivillerin kimyasal silahlarla katledilmesi, insan hayatına değer veren her ulus tarafından reddedilmeli" dedi.

ABD Başkanı, Rusya dahil olmak üzere herkesle iyi geçinmek istediğini de belirtti.

Stoltenberg ise "NATO terörle mücadelede daha fazlasını yapmalı, hepimiz üzerimize düşeni gerçekleştirmeliyiz" dedi.

Trump: Suriye'de iç savaşı bitirmenin zamanı geldi

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