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Trump Suriye'de Rus askerlerini öldürdüklerini söyledi

ABD Başkanı Trump, Şubat ayında Suriye'de Amerikan askerlerinin de bulunduğu PKK kampına saldıran Rusları vurduklarını açıkladı.

AA | 31.05.2018 - 04:28..
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Trump Suriye'de Rus askerlerini öldürdüklerini söyledi

Trump, Zafer Komitesi'nin yardım gecesinde Suriye'deki bir operasyonun detaylarını ağzından kaçırdı. Esad rejimi destekçisi olarak niteledikleri Rus askerlerinin PKK kampına saldırdığını belirten Trump, hava saldırısı düzenlediklerini söyledi.

Trump Suriye'de Rus askerlerini öldürdüklerini söyledi


PİLOTU ÖVECEKTİ GAZA GELDİ

Şubat ayında Deyrizor’da ABD askerlerinin de bulunduğu SDG ismini kullanan YPG/PKK kampına saldırı girişiminde bulunan bir gruba, ABD’nin düzenlediği hava saldırılarına ilişkin detaylar gizli tutuluyor.

Amerikan medyasına konuşan ve etkinlikte bulunan bir kişi, Trump’ın saldırıya katılan bir F-18 tipi savaş uçağı pilotunun performansını överken, saldırının detaylarını ifşa ettiğini ortaya çıkarttı.

Trump Suriye'de Rus askerlerini öldürdüklerini söyledi

"SALDIRI 10 DAKİKA SÜRDÜ"

Amerikan medyasına konuşan ve etkinlikte bulunan bir kişi, Trump’ın “hava saldırısının 10 dakika sürdüğü ve bu süre içerisinde 100 ile 300 arasında Rus’un öldürüldüğünü” söylediğini iddia etti.

Geçen hafta New York Times gazetesi ABD askerleri ile Esad rejimi yanlısı grup arasındaki çatışmaların dört saat sürdüğünü ve 300’e yakın rejim yanlısı milisin öldürüldüğünü iddia etmişti.

Saldırının detayları gizli olduğu için Amerikan yönetimi konuyla ilgili açıklama yapmayı reddetmişti.

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