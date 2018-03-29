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Trump: Suriye'den çekileceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, yakın bir zamanda Suriye'den çıkacaklarını söyledi.

Haber Merkezi | 29.03.2018 - 21:57..
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Trump: Suriye'den çekileceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, yakın bir zamanda Suriye'den çekileceklerini açıkladı.

TRUMP GERİ ADIM ATTI

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin'den sonra Menbiç'i hedef almasının ardından ABD yönetimi toplandı. Son olarak BMGK'nın, 'Türkiye Menbiç'te inisiyatif kullanabilir' kararından sonra ABD'nin eli kolu bağlandı.

Avrupa'dan Türkiye lehine çıkan karar üzerine, ABD Başkanı Donald Trump; "ABD olarak çok yakında Suriye’den çıkacağız. Biraz da diğer ülkeler oradaki kaosla ilgilensin" açıklaması yaptı.

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