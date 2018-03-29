Trump: Suriye'den çekileceğiz

Sadece işvereniniz sizi işten çıkardığında kıdem tazminatı almazsınız. Diğer hangi şartlarda kıdem tazminatı aldığını öğrenmek istiyorsanız haberimizi okuyabilirsiniz.

Siz de kıdem tazminatı alabilirsiniz

Marmaris'te bir otelin restoran kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiyenin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

CHP'nin önemli isimlerinden Gürsel Tekin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olması halinde Recep Tayyip Erdoğan'ı bile yenebileceğini ifade etti.

1 Amerika'da Prens Selman'ın kahve keyfi Veliaht Prens, Amerika'daki temasları kapsamında Mike Bloomberg ile kahve içmeye gitti. İkilinin tercihi Starbucks oldu.

2 Yerel seçimlerde İstanbul için hazırlanan CHP geride "Yerel seçimlerde İstanbul'u alacağız" diyerek iddialı açıklamalar yapan CHP, anket sonuçlarına göre geride kaldı.

3 Afrin'de YPG'nin beton fabrikası bulundu Mehmetçik tarafından bulunan beton fabrikası, YPG'nin proje terör örgütü olduğunu da ortaya koydu.

4 Milli gururumuz Ersan İlyasova'dan FETÖ'cü Enes'e blok Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Türkiye için gurur gecesi vardı. Philadelphia 76ers takımında oynayan milli basketbolcu Ersan İlyasova FETÖ'cü Enes Kanter ile karşılaştı, blokla yere serdi.

5 Hakurk ve Kani Rash bölgelerinde yeni üsler oluşturuldu Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerden temizlediği Hakurk ve Kani Rash bölgelerinde yeni üsler oluşturdu.

6 İstanbul Yeni Havalimanı rakiplerini endişelendiriyor Sadece İstanbul hava sahasını değil, Avrupa hava sahasını da etkileyecek bir proje olan İstanbul Yeni Havalimanı, Avrupalı rakiplerini yeni tedbirler almaya zorluyor.