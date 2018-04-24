taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.059
USD
4,0859
EURO
5,0028
ALTIN
174,98
PETR
74,7200

Trump: Suriye'den çıkmayı çok isterim

ABD Başkanı Donald Trump, "Güçlü ve kalıcı iz bıraktıktan sonra Suriye'den çıkacağız" dedi.

Haber Merkezi | 24.04.2018 - 20:20..
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD Başkanı Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.

SURİYE

Suriye'yle ilgili açıklamalarda bulunan Trump, "Suriye'den çıkmayı çok isteriz, yakında eve döneceğiz. Güçlü ve kalıcı iz bıraktıktan sonra Suriye'den çıkacağız." dedi.

Trump: Suriye'den çıkmayı çok isterim

"İRAN'IN PARMAK İZİ VAR"

Açıklamalarıyla İran'ı hedef alan Trump, "Orta Doğu'daki olayların arkasında İran'ın parmak izini görürsünüz." dedi.

Trump: Suriye'den çıkmayı çok isterim

"İRAN'A FIRSAT VERMEYİZ"

Trump, "İran'a Akdeniz'e ulaşma fırsatı vermeyiz." açıklamasında bulundu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Başbakan'dan Avrupa Konseyi'ne: Kendi işinize bakın
Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa Konseyi'nin erken seçimle ilgili açıklamaları tepki gösterdi.
Hindistan'da ateş fırlatma festivali
Çok tanrılı dinlerin hakim olduğu Hindistan'da dini ateş fırlatma festivali gerçekleştirildi.
Pompeo'nun bakanlığına ilk onay
ABD Başkanı Donald Trump'ın dışişleri bakanı adayı Mike Pompeo, göreve gelmek için ilk onayı aldı. Senato'daki onayın da ardından Pompeo göreve başlayabilecek.
Elon Musk'a göre verimli olmanın 5 yolu
Elon Musk şirket çalışanlarına gönderdiği bir e-postada verimliliği arttırmak için tavsiyelerde bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdullah Gül ve Davutoğlu görüştü

Abdullah Gül ve Davutoğlu görüştü

592
Erdoğan-Arınç buluşması

Erdoğan-Arınç buluşması

282
Muharrem İnce'nin morali bozuk

Muharrem İnce'nin morali bozuk

135
SONAR Başkanına göre Kılıçdaroğlu kaybeder

SONAR Başkanına göre Kılıçdaroğlu kaybeder

363
Şekip Mosturoğlu: Hükmen galip sayılmalıyız

Şekip Mosturoğlu: Hükmen galip sayılmalıyız

395
Samsat'ta deprem paniği

Samsat'ta deprem paniği

134
Abdullah Gül aday olacak iddiası Erdoğan'a soruldu

Abdullah Gül aday olacak iddiası Erdoğan'a soruldu

145
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM