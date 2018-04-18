Trump Suriye'nin kuzeyinde Arap gücü planladı

Wall Street Journal gazetesi,Trump'ın atamasıyla Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Mısır istihbarat direktör vekili Abbas Kamil ile görüşme yaptığını yazdı.

ABD ARAPLARDAN ASKER İSTEYECEK

Yetkililer, ABD yönetiminin Suriye'nin kuzeyinin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerden finansman istediğini ve aynı zamanda Arap ülkelerinden asker göndermelerini talep etmeye hazırlandığını söyledi.

Bir yetkili, "Mali destek ve daha geniş anlamda katkıda bulunmaları konusunda Suudi Arabistan, Katar ve BAE ile temasa geçildi" dedi.

RUSYA VE İRAN KORKUSU BASKIN GELDİ

Trump'ın "Suriye'den askerlerimizi çekeceğiz" açıklamasının ardından gelen "Bunlar dedikodu" açıklaması sonrası belirsizlik yerini koruyor.

Basında çıkan haberde, Rusya ve İran'ın bölgede giderek güçlenmesi devam ederken, ABD yönetiminin için Suriye'den çekilinmesini doğru bulmayanların sayısı da bir hayli fazla.