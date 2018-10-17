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Trump: Suudi Arabistan'dan uzaklaşmak istemiyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, "Kaşıkçı meselesi yüzünden Suudi Arabistan'dan uzaklaşmak istemiyoruz" açıklaması yaptı.

Haber Merkezi | 17.10.2018 - 19:14..
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Trump, Fox Business Network'ün sorularına verdiği yanıtta, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda kaybolmasına ilişkin soruşturma nedeniyle Riyad yönetiminden uzaklaşmak istemediklerini kaydetti.

SUUDİ ARABİSTAN'A İHTİYAÇ VAR

Öte yandan Trump, Washington'ın terörle mücadelede Suudi Arabistan'a ihtiyaç duyduğunu belirtti.

"BU HAFTA BİTMEDEN ÖĞRENECEĞİZ"

Ayrıca Trump, Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili olarak Türkiye'den varsa video ve ses kaydı istediğini belirtti.

Donald Trump açıklamasının devamında, "Cemal Kaşıkçı'ya ne olduğunu muhtemelen bu hafta bitmeden öğreneceğiz" dedi.

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