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Trump Suudi Kral Selman'a bakanını gönderiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı'nı Kral Selman ile görüşmesi için Arabistan'a göndereceğini duyurdu.

Haber Merkezi | 15.10.2018 - 16:41..
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ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman'la gazeteci Kaşıkçı olayını görüştüğünü açıkladı.

Trump Suudi Kral Selman'a bakanını gönderiyor

TRUMP SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanını Kral Selman ile görüşmesi için Arabistan'a göndereceğini duyurdu.

Trump açıklamasında, "Az önce olay ile ilgili bilgisi olmadığını söyleyen Suudi Arabistan Kralı Selman ile konuştum. Cevap bulmak için Türkiye ile yakın olarak çalıştıklarını söyledi. Dışişleri Bakanı'mı Kral Selman ile görüşmesi için hemen Suudi Arabistan'a gönderiyorum." diye konuştu.

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