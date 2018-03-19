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Trump Suudi Kralı'ndan Suriye için 4 milyar dolar istedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'de DEAŞ'ın çekildiği ve YPG'nin bulunduğu bölgelerde imar ve kalkınma için Suudi Kralı'ndan 4 milyar dolar istediği belirtildi.

Haber Merkezi | 19.03.2018 - 13:31..
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Suudi Arabistan ile ABD'nin son dönemdeki ilişkileri oldukça sıkı bir seviyeye geldi. Karşılıklı yapılan ziyaretler ile birlikte, ticari ve stratejik arenalarda atılan adımlar iki ülkeyi tarihinde olmadığı kadar yakın hale getirdi.

Trump Suudi Kralı'ndan Suriye için 4 milyar dolar istedi

YPG'Lİ TERÖRİSTLER RAHAT ETSİN DİYE...

İki ülke arasındaki bu durum yeni gelişmeleri de beraberinde getirdi. Washington Post gazetesi Suudi Arabistan iler ABD'nin yeni bir görüşmesini ortaya çıkardı.

Trump'ın Suudi Arabistan Kralı Selman ile Aralık 2017'de yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'de DEAŞ'ın çekilip YPG'lilerin yerleştiği bölgelerin imar ve kalkınma masrafları, ardından da ABD askerlerinin ülkeden hızlıca çıkarılabilmesi için Suudiler'den 4 milyar dolarlık yardım talep ettiği belirtildi.

Gazeteye konuşan ABD'li yetkililere göre Başkan Trump, görüşmenin ardından Suudilerle bu konuda bir anlaşma yaptığına inanıyor.

Trump Suudi Kralı'ndan Suriye için 4 milyar dolar istedi

"KİMSE SÜRESİZ BİR ABD KONUŞLANMASI İSTEMEZ"

ABD'li yetkililerin verdiği demece yönelik Trump yönetiminden bir açıklama henüz gelmezken, bir başka ABD'li yetkilinin de konuya ilişkin "Orada kötü bir oluşumun gerçekleşeceği konusunda ikna edici argümanlar sağlandı. Bu şimdilik başarılı olmuş gözüküyor ancak Trump dahil hiç kimsenin Suriye'de süresiz bir ABD askeri varlığı olmasını istediğini sanmıyorum." sözleriyle gazeteye açıklama yaptığı belirtildi.

SURİYE KONUSUNDA FİKİR AYRILIKLARI

ABD yönetiminin Suriye'de konusunda fikir ayrılıkları yaşadığı ilk günlerden bu yana konuşuluyor. Öyle ki Trump yönetimi ABD'nin bölgeden çekilmesi taraftarı olurken, güvenlik birimleri ise İran tehtidi nedeniyle bölgeden çekilmenin doğru olmadığı görüşünde.

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