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Trump: Suudi yetkililerle görüştüm

ABD Başkanı Trump kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili bir açıklama daha yaptı.

Haber Merkezi | 10.10.2018 - 20:40..
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Trump: Suudi yetkililerle görüştüm

ABD Başkanı Donald Trump, Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili Suudi Arabistanlı yetkililerle görüştüğünü açıkladı.

"DERİNLEMESİNE ARAŞTIRILMALI"

Trump, "Suudi yetkililerle görüştüm, bu son derece kötü bir durum. Suudi Hükümeti'nden sorularımıza yanıt bekliyoruz. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması derinlemesine araştırılmalı.

Türkiye ile yakın işbirliği içindeyiz, sonuna kadar gideceğiz.  Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısını Beyaz Saray'da görmek isterim." dedi.

PRENS SELMAN İLE GÖRÜŞÜLDÜ

ABD'li üst düzey yetkililer, Suudi Veliaht Prens Selman ile Cemal Kaşıkçı'nın durumunu görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD'nin Kaşıkçı hakkındaki bilgi talebini yineledi.

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