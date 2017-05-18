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Trump: Tarihte hiçbir politikacıya böyle davranılmadı

ABD'de mezuniyet törenine katılan Trump medyayı eleştirdi. Ardından yerine oturuken İç Güvenlik Bakanı Kelly'nin yaptığı espri güldürdü.

18.05.2017 - 02:38
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Trump: Tarihte hiçbir politikacıya böyle davranılmadı

Trump: Tarihte hiçbir politikacıya böyle davranılmadı

Trump, ABD Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde konuştu.
ABD basının sürekli kendisini hedef aldığına dikkat çeken Trump, "Tarihte hiçbir politikacıya daha kötü ve adaletsiz olunmadı." ifadesini kullandı.

"MEDYANIN ÇIKAR GRUPLARINA HİZMET ETMEK İÇİN SEÇİLMEDİM"

Yeni mezun öğrencilere, eleştirilerin kendilerini yıldırmaması gerektiğini belirten Trump, şunları kaydetti: "Saldırılar sizi daha da güçlendirmeli. Eleştiriler sizi asla yıldırmasın. Doğrularınızdan asla vazgeçmeyin. Ben Washington medyasına ve özel çıkar gruplarına hizmet etmek için seçilmedim. Ben bu ülkenin unutulmuş kadın ve erkeklerine hizmet etmek için başkan oldum.”

Donald Trump'a kılıç hediye edildi VİDEO

KELLY'DEN KILIÇ ESPRİSİ

Yeni mezun öğrenciler tarafından Donald Trump'a kılıç hediye edildi. Trump, kılıcı alarak poz verdi. Ardından yerine oturduğu sırada yanında bulunan İç Güvenlik Bakanı John Kelly, Trump'a dönerek, "İsterseniz o kılıcı basının üzerinde kullanabilirsiniz efendim." diyerek espri yaptı. Trump da gülerek, "Evet" diye karşılık verdi.

Trump: Tarihte hiçbir politikacıya böyle davranılmadı

Trump: Tarihte hiçbir politikacıya böyle davranılmadı

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