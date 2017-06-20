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Trump teknoloji CEO'larıyla bir araya geldi

Trump, Apple CEO'su Cook, Microsoft CEO'su Nadella, Amazon CEO'su Bezos, dahil 10'dan fazla yöneticiyle Beyaz Saray'da bir araya geldi.

20.06.2017 - 06:11
  1. Haberler
  2. Teknoloji

"Amerikan Teknoloji Konseyi" kapsamında gerçekleştirilen toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Trump, söz konusu CEO'lara "özel insanlar" olarak hitap etti.

TEKNOLOJİ ALTYAPISI GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda ABD'nin teknoloji altyapısının ele alındığını söyleyen Trump, söz konusu CEO'ların şirketlerinin toplam piyasa değerinin 3,5 trilyon dolar olduğuna dikkati çekti.

Trump teknoloji CEO'larıyla bir araya geldi

"HÜKÜMETİN MALİYETLERİ AZALTMASI GEREKİYOR"

Federal hükümetin teknolojik değişim geçirerek Amerikan vatandaşlarına daha iyi hizmet verebilmeyi ve siber saldırılara karşı halkı korumayı hedeflediğini vurgulayan Trump, "Hükümetin daha etkili faaliyet göstererek maliyetleri azaltması gerekiyor. Gelecek 10 yılda vergi mükelleflerine yaklaşık 1 trilyon dolar tasarruf sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Trump, hükümetin teknolojik yenilikleri yakalama çabasında olması ve ABD'nin kamu teknolojisi alanında da dünya liderliğine ulaşması gerektiğini sözlerine ekledi.

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