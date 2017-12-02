Trump: Tillerson bırakmayacak

Trump, New York Times'ın Dışişleri Bakanı Tillerson'ın yerine CIA Direktörü Pompeo'nun getirileceğini haberlerini yalanladı.

"BİRLİKTE İYİ ÇALIŞIYORUZ"

Trump, yaptığı açıklamada “Tillerson yapılan spekülasyona rağmen Trump yönetiminden ayrılmayacak” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın görevi bırakmayacağını açıkladı. Trump, resmi Twitter hesabından "Medya, Rex Tillerson’ı kovduğum ya da yakında ayrılacağına dair spekülasyonlar yapıyor. Yalan haberler. O ayrılmıyor ve belirli konularda hemfikirken, birlikte iyi çalışıyoruz ve Amerika’ya yine saygı gösteriliyor" mesajını yayınladı.