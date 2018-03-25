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Trump, transseksüellerin ABD ordusuna girmesini yasakladı

ABD Başkanı Donald Trump, transseksüel bireylerin istisnalar dışında orduda görev yapmasını yasaklayan bir karara imza attı.

AA | 25.03.2018 - 05:36..
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Trump, transseksüellerin ABD ordusuna girmesini yasakladı

Trump, transseksüellerin ABD ordusuna girmesini yasakladı

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Trump, transseksüel bireylerin asker olabilmelerine imkan sağlayan önceki talimatını iptal etti. Böylelikle (ABD Savunma Bakanı Jim) Mattis'in yeni bir düzenleme yapmasına imkan sağlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ameliyat ve ilaç tedavisi de dahil kayda değer düzeyde tıbbi yardıma ihtiyaç duyan 'cinsel disfori' teşhisi konulan kişilerin orduya girmesinin veya orduda kalmasının, askeri etkinlik açısından risk oluşturcağı yönündeki çalışmalara işaret edildi.

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