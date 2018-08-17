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Trump Türkiye'ye tehditlerini sürdürüyor

Donald Trump, Papaz Brunson'un bırakılmaması nedeniyle Türkiye ile ilişkileri azaltacaklarını söyledi.

Haber Merkezi | 17.08.2018 - 09:29..
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Trump Türkiye'ye tehditlerini sürdürüyor

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Rahip Brunson'un bırakılması için Türkiye ekonomisine saldıran ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye saatiyle gece 02.30'da ABD saatiyle saat 20:30'da yine Twitter üzerinden Türkiye’ye mesajlar yolladı.

Trump mesajında yine Papaz Andrew Brunson’ın tutuklu kalmasını eleştirirken bu kez Türkiye ile ilişkilerin azaltılacağını söyledi:

"MUHTEŞEM RAHİBİ TUTUKLU TUTUYORLAR"

"Türkiye uzun yıllar ABD’den yararlandı. Şimdi, ülkemizi büyük bir vatansever olarak temsil eden ve muhteşem biri olan rahibi tutuklu tutuyorlar.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZİ AZALTIYORUZ"

Masum bir adamın serbest bırakılması için hiçbir şey ödemeyeceğiz, Türkiye ile ilişkilerimizi azaltıyoruz."

Trump Türkiye'ye tehditlerini sürdürüyor

VERGİYLE DE TEHDİT ETMİŞTİ

Trump bu konuda son tweet’ini geçen hafta cuma günü atmış dünya kamuoyundan da yoğun eleştiriler almıştı.

Trump, 7 gün önce de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, ‘Yeni Ekonomi Modeli Tanıtım Toplantısı sırasında şu tweet ile tepki toplamıştı:

“Türk lirası dolar karşısında hızla düşerken, Türkiye’yle çelik ve alüminyum ticaretinde gümrük vergilerinin iki katına çıkarılmasını az önce onayladım. Bundan böyle vergi alüminyumda yüzde 20, çelikte yüzde 50 olacak. Türkiye’ye ilişkilerimiz şu anda iyi durumda değil.”

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