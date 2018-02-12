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Trump Ulslararası Uzay İstasyonu'nu özelleştiriyor

Beyaz Saray, Uluslararası Uzay İstasyonu’nu (ISS) özelleştirerek, buraya ayırdığı finansmanı birkaç yıl içinde sonlandırmayı planlıyor.

DHA | 12.02.2018 - 16:48..
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Washington Post’un haberine göre, ABD, uzay ajansı NASA tarafından yönetilen düşük yörünge uzay istasyonu olan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS)'nin özelleştirilmesini ve Rus ortaklarıyla ile birlikte geliştirmeyi öngörüyor.

Trump Ulslararası Uzay İstasyonu'nu özelleştiriyor

ÖZELLEŞTİRME ADIMLARI

İstasyon geçmişte, düşük bir Dünya yörüngesindeki ortamda bilimsel araştırmalar yapmak üzere, özellikle Kanada, Avrupa ve Japon uzay ajanslarına izin verdi.

Washington Post tarafından elde edilen bir NASA belgesinde, "2025'te ISS için doğrudan federal desteğin sona erdirilmesi kararı, platformun kendisinin sona erdirileceği anlamına gelmez. Endüstri gelecekte bir ticari platformun bir parçası olarak ISS'nin bazı unsurlarını veya yeteneklerini kullanmaya devam edebilir” denildi.

Belgede, "NASA, insanlığın düşük Dünya yörüngesine erişmek ve varlığını devam ettirmek için önümüzdeki yedi yıl boyunca uluslararası ve ticari ortaklıklarını genişletecek" bilgisi yer aldı.

Trump Ulslararası Uzay İstasyonu'nu özelleştiriyor

KALKINMA PLANLARI İSTENECEK

Pazartesi günü Trump yönetimi tarafından verilecek bir bütçe talebi, ISS'ye “ticari varlıkların gelişimi ve olgunlaşması ve ticari haleflere ... ihtiyaç duyulduğunda işlevsel olmasını sağlayacak yeteneklerin sağlanması" amacıyla 2019 mali yılında 150 milyon dolar ve sonraki yıllarda daha fazla harcamayı önerecek.

Post gazetesi, pürüzsüz bir geçiş sağlamak için Beyaz Saray’ın özel sektörden pazar analizleri ve kalkınma planları isteyeceğini yazdı.

Trump Ulslararası Uzay İstasyonu'nu özelleştiriyor

NASA YORUM YAPMADI

Planın sert bir muhalefetle karşılanması bekleniyor. ABD yörünge istasyonunu başlatmak, işletmek ve desteklemek için 100 milyar dolar harcadı.
NASA, George Bush döneminde (2001-2009) itibaren, SpaceX ve Orbital ATK şirketleri tarafından gerçekleştirilen arz uçuşlarından başlayarak bazı ISS destek operasyonlarını taşeronluk altına aldı.

Bununla birlikte, özel şirketlerin “yaşlanmakta olan” istasyonu ele geçirmekten nasıl kazanç sağlayacağı belli değil.NASA konuyla ilgili henüz herhangi bir yorum yapmadı.

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