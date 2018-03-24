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Trump, yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı'nı göreve atadı

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine John Bolton'ı getirdi.

Haber Merkezi | 24.03.2018 - 12:14..
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ABD'nin 45'inci Başkanı Donald Trump sürekli kabinesini değiştiriyor. Kabinesiyle görüş ayrılıkları yaşadığı için değişikliğe mecbur kalan Başkan Trump, bu sefer de Ulusal Güvenlik Danışmanı'nı değiştirdi.

Trump, yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı'nı göreve atadı

YENİ BAKAN TERÖRÜ DESTEKLİYOR

Bir süre önce Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapan Herbert Raymon McMaster'ı görevden alan Trump, bu göreve terörü destekleyen John Bolton'ı atadı.

TRUMP'LA İYİ ANLAŞACAK

George W. Bush yönetiminin 'şahin'i olarak adlandırılan John Bolton'un farklı görüşleri bulunuyor ve terörü desteklediği biliniyor. Ayrıca Bolton, tartışma yaratan görüşlerini paylaşmaktan hiç çekinmeyen biri olarak da bilinirken bu anlamda Trump'la iyi anlaşması muhtemel görünenlerden.

Trump, yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı'nı göreve atadı

KUZEY KORE İLK SIRADA

Mayıs ayında Trump, Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya gelecek. Bu yüzden de Bolton'un özellikle Kore hakkındaki düşüncelerine öncelik verilecek. Şubat ayında Wall Street Journal'da bir makale kaleme alan Bolton, Kore ile ilgili, "ABD'nin Kuzey Kore ile ilgili istihbarat boşlukları düşünüldüğünde son dakikaya kadar beklememeliyiz. ABD'nin Kuzey Kore'nin nükleer silahları yüzünden ortaya çıkaran mevcut gerekliliğe ilk önce saldırarak yanıt vermesi gayet meşrudur" şeklindeki düşüncelerini paylaşmıştı. Eğer Bolton bu şekilde bir anlayışa devam ederse gerginliğin artması an meselesi.

"İRAN'A ASKERİ MÜDAHALE İŞE YARAYACAK"

Ayrıca Bolton'un İran ile ilgili düşünceleri de oldukça ilginç. İran- ABD arasında yapılan anlaşmanın yanlış olduğunu ve İran'ın anlaşmadaki boşluklardan yararlandığı belirtti. Bolton bu nedenle İran'a 'sadece askeri müdahalenin işe yarayacağını' görüşünde.

Trump, yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı'nı göreve atadı

IRAK SAVAŞINI DESTEKLİYOR

Irak'taki savaş için ise Bolton, "Saddam Hüseyin'i devirmenin hata olduğunu söylemek olayı basitleştirmek olur" diye konuşmuş Irak savaşını desteklediğini ve o dönem görevde bulunan ABD Hükümeti'nin kınanmaması gerektiğini savunmuştu.

"RUSYA'NIN SEÇİMLERE KARIŞMASI SAVAŞ İLANI"

Yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Rusya konusunda da oldukça sert bir görüşe sahip. ABD'nin 2016 yılındaki seçimlerine karıştığı iddasını da değerlendiren Bolton, Rusya'nın seçimlere karışması durumunda bunun savaş ilanı olduğunu belirterek herkesi şaşırtmıştı.

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