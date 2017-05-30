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Trump, ulusal marşa sallanarak eşlik etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın, savaşlarda yaşamını yitirenlerin anıldığı Anma Günü'nde milli marşı sallanarak söylemesi tepki gördü.

30.05.2017 - 17:28
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, savaşlarda yaşamını yitirmiş Amerikalıların anıldığı Anma Günü'nde milli marşa ‘sallana sallana' eşlik etmesi sosyal medyada gündem oldu.

TRUMP YERİNDE DURAMADI

Orkestradan dolayı Trump'ın sesi duyulamasa da, marşı söylerken sabit durmayarak sağa sola sallanması dikkatleri çekti.

Bazı Twitter kullanıcıları, Trump'ın yanında duran ABD Savunma Bakanı James Mattis'in tavrına dikkat çekerek, neredeyse ağlamak üzere olduğunu, buna rağmen Trump'ın ise ‘birinci sınıf çocuğu' gibi davrandığını yazdı.

Trump, ulusal marşa sallanarak eşlik etti VİDEO

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