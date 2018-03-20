Trump uyuşturucu tacirleri için idam cezası istedi

New Hampshire eyaletinde düzenlenen uyuşturucu karşıtı bir etkinlikte konuşma yapan Trump, uyuşturucu ile mücadeleye dair planlarını açıkladı.

ÖLÜM CEZASI İSTEDİ

Trump, "Eğer uyuşturucu tacirlerine karşı yeterince sert tedbirler almıyorsak vaktimizi boşa harcıyoruz demektir. Unutmayın, vaktimizi boşa harcıyoruz ve ölüm cezası da bu bahsettğim sert önlemlere dahil." dedi.

Plan ayrıca, eğitim, tedavi, iyileştirme ve ıslah programları için 6 milyar dolarlık ek bütçe öngörüyor.

1 GÜNDE ORTALAMA 116 KİŞİ ÖLÜYOR

Amerika'nın en büyük sorunlarından biri olan olan uyuşturucu yüzünden her gün ortalama 116 kişi aşırı dozdan hayatını kaybediyor.

Seçim kampanyasındaki vaatlerinden biri uyuşturucu ile mücadele olan Trump alınan önlemlerin işini kötüye kullanan doktorlardan uyuşturucu madde üreticilerine kadar sürece dahil olan herkesi kapsadığını söyledi ve bu kişilerin mümkün olan en ağır cezalara çarptırılıcağının sözünü verdi.