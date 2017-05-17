taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.162
USD
3,5503
EURO
3,9479
ALTIN
141,85
PETR
51,2200

Trump ve Erdoğan Twitter'da mesajlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Donald Trump, Beyaz Saray'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Twitter'da karşılıklı mesajlar paylaştı.

17.05.2017 - 08:53
  1. Haberler
  2. Dünya
Trump ve Erdoğan Twitter'da mesajlaştı

Beyaz Saray'da dün gerçekleşen görüşmenin ardından iki lider Twitter'dan görüşmeye ilişkin mesaj verdi.

TRUMP: BÜYÜK ONUR

ABD Başkanı Donald Trump "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamak büyük onurdu." şeklinde tweet attı.

Trump ve Erdoğan Twitter'da mesajlaştı

ERDOĞAN: İŞBİRLİĞİMİZ GÜÇLENECEK

Recep Tayyip ​Erdoğan ise "Konukseverliğiniz için teşekkürler. İnanıyorum ki bugünkü toplantı uzun süreli ittifakımızı ve stratejik işbirliğimizi güçlendirecek." yanıtını verdi.

Trump ve Erdoğan Twitter'da mesajlaştı

20 DAKİKALIK GÖRÜŞME

Trump ve Erdoğan arasındaki görüşme, dün Türkiye saatiyle saat 19.40'ta başlamıştı.

İki liderin görüşmesi 20 dakika sürmüş, geri kalan zamanda heyetler arasında görüşmeler gerçekleşmişti.

Erdoğan ve Trump arasındaki görüşmede YPG'ye silah desteği konusu öne çıkarken, liderlerin ılımlı mesajlar verdiği değerlendirmesi yapılmıştı.

Trump ve Erdoğan Twitter'da mesajlaştı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'den Kuzey Kore'ye destek veren ülkelere yaptırım

ABD'den Kuzey Kore'ye destek veren ülkelere yaptırım

25
ABD'de PKK yandaşları Türklere saldırdı

ABD'de PKK yandaşları Türklere saldırdı

174
HSK'ya seçilen isimler belli oldu

HSK'ya seçilen isimler belli oldu

18
Hande Yener ve Hakan Akkaya çalışanların maaşını ödemiyor

Hande Yener ve Hakan Akkaya çalışanların maaşını ödemiyor

8
Otoyollarda yeni dönem

Otoyollarda yeni dönem

105
ABD'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

ABD'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

17
Cannes Film Festivali terörün gölgesinde başlıyor

Cannes Film Festivali terörün gölgesinde başlıyor

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM