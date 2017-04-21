Trump ve Gentiloni'ye Türk referandumu soruldu

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikiliye Türkiye'de gerçekleştirilen referandum soruldu.

TRUMP CEVAP VERMEDİ

ABD Başkanı Donald Trump bu soruya yanıt vermekten kaçınarak sessiz kalmayı tercih etti.

İTALYA BAŞBAKANI: BU SEÇİMİ NOT ETMEMİZ GEREKİR

İtalya Başbakanı Gentiloni, Türkiye’deki anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması konusundaki soru üzerine, "Bu seçimi not etmemiz gerekir.” diye konuştu.

Halk oylaması ile ilgili bütün tartışmaların, Avrupalı liderler tarafından not edildiğini ifade eden Gentiloni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimden sonraki yaklaşımlarının önem arz edeceğini belirtti.

Gentiloni, şunları kaydetti: “Referandumun sonuçları çoğunlukla Türk hükümetinin ve özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın farklı fikirde olan nüfusun neredeyse yarısının görüşünü nasıl dikkate alacaklarına bağlı olacak. Daha kucaklayıcı bir yaklaşım olacak mı? Yoksa Türkiye’deki bu kesimle bir karşı karşıya gelme durumu olacak mı? Bunlar çok önemli olacak.”

TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMİNE VURGU

Türkiye ile İtalya’nın, Atlantik İttifakına üye olduklarını ve ülkesinin, Türkiye’nin savunmasına önemli katkı sağladığını ifade eden Gentiloni, iki ülke arasında önemli bir iş birliğinin gerekli olduğunu söyledi.