Trump ve Macron'un diktiği fidan karantinada

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşini ağırlamıştı.

MACRON'UN FİDANI NEREDE?

Macron ziyarete gelirken yanında 1. Dünya Savaşı'nda 2 bin Amerikan askerinin öldüğü Fransa'nın kuzeyindeki ormanlık alandan sembolik değere sahip bir fidan getirmişti. Ziyaretin ilk gününde Trump ve Macron tarafından Beyaz Saray'ın bahçesine dikilen fidan daha sonra ortadan kaybolmuştu.

PARAZİT TAŞIDIĞI İÇİN KARANTİNADA

Bu kayıp Amerikalı bir gazetecinin dikkatiyle farkedilince, Beyaz Saray yetkilileri bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Kayıp fidanın parazit taşıdığı ve diğer bitkilere bulaştırmaması için geçici bir süre için karantina alındığı belirtildi.