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Trump ve Putin görüşmeyi planlıyor

Beyaz Saray’ın ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesi için ilk çalışmaları başlattığı belirtildi.

İHA | 02.06.2018 - 14:44..
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ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir araya gelebileceği aktarıldı. ABD medyasında çıkan haberlere göre, Beyaz Saray’ın görüşmenin ilk aşamalarını başlattığını ve görüşmeye ABD’nin Rusya’daki Büyükelçisi Jon Huntsman’ın önayak olduğu belirtildi.

"GÖRÜŞME PROJESİ BİRKAÇ AYDIR DEVAM EDİYOR"

Putin ile Trump arasındaki resmi toplantının düzenlenmesi, Büyükelçi Huntsman’ın projesi olduğu belirtilirken "Proje bir kaç aydır devam ediyor." ifadeleri yer aldı. 20 Mart’ta gerçekleştirilen Putin ve Trump’ın telefon görüşmesi esnasında Trump’ın Putin’i Washington’a davet ettiği açıklandı.

Öte yandan daha önce Vladimir Putin’in Yardımcısı Yuriy Usakov, Kasım ayında G20 Zirvesinde Putin ve Trump arasında toplantı düzenlenmesi konusunun gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.

Trump ve Putin görüşmeyi planlıyor

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