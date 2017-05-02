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Trump ve Putin Kuzey Kore'yi görüştü

ABD Başkanı Trump ile Rusya Lideri Putin telefonda görüştü. Kuzey Kore konusunda diplomatik çabaların artırılmasında anlaşıldı.

02.05.2017 - 22:13
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ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Kore kriziyle ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

KUZEY KORE İÇİN KOORDİNELİ ÇALIŞILACAK

Trump-Putin görüşmesinde, Kuzey Kore krizine diplomatik çözüm çabalarını koordineli yürütme seçenekleri değerlendirildi. İki liderin, Kuzey Kore sorununun çözümü için birlikte çalışma konusunda anlaştığı öğrenildi.

İKİ LİDER G20'DE BİR ARAYA GELECEK

Trump ve Putin'in ayrıca, 7-8 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenecek olan G20 zirvesinde de yüz yüze görüşecekleri bildirildi.

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