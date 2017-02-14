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Trump ve Trudeau buluşması

ABD Başkanı Donald Trump ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

14.02.2017 - 04:52
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Trump ve Trudeau buluşması

İki lider de sınır komşusu olan ABD ve Kanada'nın ekonomi, ticaret ve teröre karşı işbirliği ve güvenli sınır geçişi konularında verimli bir görüşme yaptıkların belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, "Bu tehlikeli zamanlarda çok önemli işbirliğimiz geliştirmek çok önemli. ABD, IŞİD'e karşı mücadeleye katkılarından dolay Kanada'ya derinden minnettardır" dedi.

Trump, sığınmacılar ve göçmenlerle ilgili bir soruya verdiği yanıtta da, ABD'ye bir çok suçlu insanın geldiğini öne sürdü ve seçim kampanyasında söz verdiği gibi, bu sorunlu insanları sınır dışı edeceklerini söyledi.

"ORTADOĞU'NUN HER YERİNDE SORUN VAR"

Trump, bir soru üzerine, 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD'ye alınmamasına ilişkin çıkardığı kararnameyi savundu ve Amerikan halkının da bunu istediğini savundu. Trump "Durum hiç iç açıcı değil. Özellikle istihbarat birimleri ile yapılan görüşmeler bunu gözler önüne serdi. Yalnızca dünyada değil, burada da durum kötü. Açık ki Kuzey Kore de büyük, büyük bir sorun. Bunla çok güçlü mücadele edeceğiz. Ortadoğu'nun her yerinde sorun var. Yerkürenin her köşesinde sorun var, nereye bakarsanız bakın.

"ÜLKEMİZİ SEVECEK İNSANLARI İÇERİ ALMALIYIZ"

Sınırları güçlendirip, bizim ülkemizi sevecek insanları içeri almalıyız. Ben bunu yapmak istiyorum. Kocaman, açık güzel bir kapı olsun istiyorum, ama yanlış insanları içeri alamam. Bu yönetim süresince bunun olmasına izin vermeyeceğim. Başka ülkelerde yaşanan sorunların kendi ülkemizde de yaşanmasını istemeyiz" dedi.

Trump ve Trudeau buluşması

"GÖÇMENLERE KARŞI AÇIKLIK POLİTİKAMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da, göçmenlik ve güvenlik konularının birlikte işlediğine inandığını belirtti ve "Biz değerlerimize bağlı kalmayı sürdüreceğiz. Halklarının güvenliğini sağlamak her hükümetin sorumluluğudur. Bu bizim son derece odaklandığımız bir konu. Aynı zamanda, göçmen ve sığınmacılara karşı açıklık politikamızı da sürdürüyoruz, güvenlikten ödün vermeden" dedi.

TRUMP'IN VİZE YASAĞI SORULDU

Trudeau, Trump'ın göçmenler ve sığınmacılar konusundaki yaklaşımını değerlendirmesi istenince de "ABD'ye bu konuyu konuşmak üzere gelmedim. Kanada halkının benden isteyeceği en son şey, başka bir ülkeye gidip onlara ülkeyi nasıl yöneteceğini anlatmam olur" diye konuştu.

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