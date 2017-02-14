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Trump ve Trudeau görüştü

Trump ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

14.02.2017 - 19:00
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Trump ve Trudeau görüştü

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Donald Trump, bir soru üzerine, 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD'ye alınmamasına ilişkin çıkardığı kararnameyi savunarak, "Kocaman, açık güzel bir kapı olsun istiyorum, ama yanlış insaları içeri alamam" ifadesini kullandı. Dünyanın bir çok farklı ülkesinde terör saldırılarının düzenlendiğine dikkati çeken Trump, "Bu ülkelerde yaşanan problemlerin kendi ülkemizde de yaşanmasını istemeyiz" diye konuştu.

Trump ve Trudeau görüştü

"FARKLI DÜŞÜNSEK DE, SAYGI DUYARIZ"

Trudeau'dan da Trump'ın sözlerini değerlendirmesi istendi.

ABD'ye bu konuyu konuşmak üzere gelmediğini belirten Justin Trudeau, "Kanada halkının benden isteyeceği en son şey, başka bir ülkeye gidip onlara ülkeyi nasıl yöneteceğini anlatmam olur." değerlendirmesinde bulundu.

GÜVENLİK KONUSUNDA ORTAK ÇALIŞMA

ABD ve Kanada'nın farklı bir çok konuda olduğu gibi güvenlik konusunda da ortak bir çok çalışmasının olduğuna dikkati çeken Kanada Başbakanı Trudeau, "Fakat bazı durumlarda farklı tepkilerimiz olabilir. Buna iki taraf da saygı duyar" ifadesini kullandı.

Trump ve Trudeau görüştü

Trump ve Trudeau görüştü

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