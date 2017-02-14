Trump ve Trudeau görüştü

Donald Trump, bir soru üzerine, 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD'ye alınmamasına ilişkin çıkardığı kararnameyi savunarak, "Kocaman, açık güzel bir kapı olsun istiyorum, ama yanlış insaları içeri alamam" ifadesini kullandı. Dünyanın bir çok farklı ülkesinde terör saldırılarının düzenlendiğine dikkati çeken Trump, "Bu ülkelerde yaşanan problemlerin kendi ülkemizde de yaşanmasını istemeyiz" diye konuştu.

"FARKLI DÜŞÜNSEK DE, SAYGI DUYARIZ"

Trudeau'dan da Trump'ın sözlerini değerlendirmesi istendi.

ABD'ye bu konuyu konuşmak üzere gelmediğini belirten Justin Trudeau, "Kanada halkının benden isteyeceği en son şey, başka bir ülkeye gidip onlara ülkeyi nasıl yöneteceğini anlatmam olur." değerlendirmesinde bulundu.

GÜVENLİK KONUSUNDA ORTAK ÇALIŞMA

ABD ve Kanada'nın farklı bir çok konuda olduğu gibi güvenlik konusunda da ortak bir çok çalışmasının olduğuna dikkati çeken Kanada Başbakanı Trudeau, "Fakat bazı durumlarda farklı tepkilerimiz olabilir. Buna iki taraf da saygı duyar" ifadesini kullandı.