Trump, Virgin Adaları'nın da başkanı olduğunu unuttu

Başkent Washington'da önceki gün muhafazakar siyasi ve aktivistlerin katıldığı Values Voter Summit'te konuşan ve felaketten etkilenen bölgelere yaptığı yardımları anlatan Trump "Teksas'a, Florida'ya, Louisiana'ya ve Porto Riko'ya gittim. Virgin Adaları'nın başkanıyla görüştüm." dedi. ABD'ye bağlı olan Virgin Adaları'nın da başkanının zaten Trump olması bu ifadeyi duyanları şaşırttı.





"VİRGİN ADALARI BAŞKANI"

Konuşmanın devamında tekrar Virgin Adaları Valisi Kenneth Mapp'ten başkan diye bahseden Trump "Biz tek bir ulusuz. Hepimiz incindik ama birlikte umut ediyoruz ve birlikte iyileşiyoruz. Virgin Adaları ve Virgin Adaları Başkanı, bu insanlar harika insanlar, çok acı çektiler, biz de onların yanında olacağız." şeklinde konuştu.





BEYAZ SARAY HATASINI DÜZELTTİ

Konuşmanın ardından Beyaz Saray'ın yayınladığı metinde 'Virgin Adaları Başkanı' ifadesi 'Virgin Adaları Valisi' olarak düzeltildi.