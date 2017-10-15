taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.226
USD
3,6318
EURO
4,2955
ALTIN
152,26
PETR
57,1600

Trump, Virgin Adaları'nın da başkanı olduğunu unuttu

ABD Başkanı Donald Trump, yine yanlış kelime kullanarak Virgin Adaları Valisi Mapp'ten 'başkan' diye söz etti.

15.10.2017 - 11:49
  1. Haberler
  2. İç Haber

Başkent Washington'da önceki gün muhafazakar siyasi ve aktivistlerin katıldığı Values Voter Summit'te konuşan ve felaketten etkilenen bölgelere yaptığı yardımları anlatan Trump "Teksas'a, Florida'ya, Louisiana'ya ve Porto Riko'ya gittim. Virgin Adaları'nın başkanıyla görüştüm." dedi. ABD'ye bağlı olan Virgin Adaları'nın da başkanının zaten Trump olması bu ifadeyi duyanları şaşırttı.

Trump, Virgin Adaları'nın da başkanı olduğunu unuttu

"VİRGİN ADALARI BAŞKANI"

Konuşmanın devamında tekrar Virgin Adaları Valisi Kenneth Mapp'ten  başkan diye bahseden Trump "Biz tek bir ulusuz. Hepimiz incindik ama birlikte umut ediyoruz ve birlikte iyileşiyoruz. Virgin Adaları ve Virgin Adaları Başkanı, bu insanlar harika insanlar, çok acı çektiler, biz de onların yanında olacağız." şeklinde konuştu.

Trump, Virgin Adaları'nın da başkanı olduğunu unuttu

BEYAZ SARAY HATASINI DÜZELTTİ

Konuşmanın ardından Beyaz Saray'ın yayınladığı metinde 'Virgin Adaları Başkanı' ifadesi 'Virgin Adaları Valisi' olarak düzeltildi.

İlginizi Çekebilir
Milletvekillerini yoğun bir mesai bekliyor
Meclis'te gensoru, RTÜK üyelik seçimi, il ve ilçe müftülüklerine evlendirme yetkisi veren tasarı ve OHAL'in uzatılması görüşülecek.
Marmaris'te ekim ayında deniz keyfi
Marmaris ve Ortaca ilçelerinde ekim ayına gelinmesine rağmen, tatilciler ve turistler denizin tadını çıkarmaya devam ediyor.
Aleyna Tilki konseri 2 dakika sürdü
Kayseri'de bir AVM'de düzenlenen mini konsere çıkan Aleyna Tilki izdiham nedeniyle konsere devam edemeyerek alandan ayrıldı.
Çoban Ramazan, kuşu kurtardı ama ellerini kaybetti
Ağrı'dan bir gün sonra İstanbul'a dönecek olan çoban Ramazan Taşdemir'in kuşu kurtarırken elektrik akımına kapılıp yanan iki eli kesilecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Elif Şafak'ın yeni Nobel performansı: Biseksüelim

Elif Şafak'ın yeni Nobel performansı: Biseksüelim

161
Leipzig Bundesliga'da Dortmund'a ilk yenilgisini yaşattı

Leipzig Bundesliga'da Dortmund'a ilk yenilgisini yaşattı

13
Aamir Khan Kim Milyoner Olmak İster'e çıktı

Aamir Khan Kim Milyoner Olmak İster'e çıktı

41
Kaliforniya'daki orman yangınlarında son durum

Kaliforniya'daki orman yangınlarında son durum

104
Porsuk Çayı'na 'çekirdek çitleyen eşek' heykeli yapıldı

Porsuk Çayı'na 'çekirdek çitleyen eşek' heykeli yapıldı

139
Toki Ayder'e çıktı vatandaşın yüreğine su serpti

Toki Ayder'e çıktı vatandaşın yüreğine su serpti

92
İstanbul'da insanı zombiye çeviren haplardan yakalandı

İstanbul'da insanı zombiye çeviren haplardan yakalandı

73
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM