ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump ile birlikte Porto Riko'ya kasırga mağdurlarına destek için gitti. Burada insanların yoğun sevgisiyle karşılaşan Trump çifti kalabalığa yardım malzemesi dağıttı.

Trump yardım malzemelerini kalabalığa fırlattı VİDEO

BASKET ATAR GİBİ ATTI

Ancak Başkan Trump'ın malzeme dağıtma şekli bir hayli ilginçti. Elindeki kağıt havluları kalabalığa basket atar gibi atan Trump'ın bu hareketi ülkesinde eleştiri konusu oldu. Yardım malzemelerini mağdurlara dalga geçer gibi atması sosyal medyada tepkiyle karşılandı.