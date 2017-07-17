Trump yerli malı haftası düzenledi

ABD Başkanı Trump, şu sıralar Amerikan medyası tarafından bir çok suçlamaya maruz kalarak Rusya soruşturmaları kriziyle mücadele ederken 'tema haftaları' adı altında Amerikan yerli mallarına dikkat çekmeye çalıştı.

AMERİKAN MALI HAFTASI

Bizdeki Yerli Malı Haftası'nın karşılığı olan bu kampanya ile Trump, ABD ekonomisinin dışa bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. Bu kapsamda 'Made in America week' yani 'Amerikan Malı Haftası' düzenlendi.

Trump, yerli ürünlerin yer aldığı serginin önünde bir de konuşma yaptı. Daha önce de eşi Ivanka Trump, 'İş Gücü Geliştirme Haftası' düzenlemişti. Yapılan bu kampanyaların masrafları Donald Trump'ın babasının cebinden karşılanıyor.