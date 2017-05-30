taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.348
USD
3,5512
EURO
3,9730
ALTIN
144,14
PETR
52,0300

Trump yine Almanya'ya yüklendi

Almanya Başkanı Angela Merkel ile ABD Başkanı Donald Trump arasında karşılıklı atışmalar devam ediyor.

30.05.2017 - 22:12
  1. Haberler
  2. Dünya

asd

Almanya Başkanı Angela Merkel ile ABD Başkanı Donald Trump arasında tweet gerginliği artırıyor. Merkel'in "Biz Avrupa'da kaderimizi kendi ellerimize almalıyız" sözlerine dakikalar sonra Trump, Twitter'dan sert yanıt verdi.

ABD ile Almanya arasında G7 Zirvesi’nde başlayan gerginlik, ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın attığı twittle giderek tırmandı.

MERKEL: BAŞKALARINA GÜVENECEĞİMİZ ZAMANLAR GERİDE KALDI

Merkel, G7 Zirvesi’nde "Başkalarına tümüyle güvenebileceğimiz zamanlar geride kaldı. Son günlerde bunu daha yakından gördüm. Biz Avrupalılar kendi kaderimizi gerçekten elimize almalıyız” diyerek, ABD ve İngiltere’yi hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.

TRUMP: NATO'YA ÖDEMELERİ GEREKEN PARAYI VERMİYORLAR

ABD Başkanı Trump, Merkel'in sözlerine karşılık resmi Twitter hesabından, "Almanya ile devasa ticaret açığımız var. Bir de NATO'ya ödemeleri gereken parayı vermiyorlar. ABD için çok kötü, bu değişecek" mesajını yayınladı.

İlginizi Çekebilir
ABD'den PYD'li teröristlere yeni silah sevkiyatı
ABD Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD'ye küçük silah ve araç sevkiyatı yaptıklarını açıkladı.
Çipras'tan Merkel ve Macron'a telefon
Borç batağındaki Yunanistan'ın Başbakanı Aleksis Çipras, kurtarma paketi programında yaşanan anlaşmazlığa ilişkin Avrupalı liderle görüştü.
Merkel, İncirlik için son kez deneyecek
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile İncirlik krizinde son bir "uzlaşma denemesi" yapmak istiyor.
Libya açıklarında 466 kaçak göçmen kurtarıldı
Eski bir tekneye tıka basa bindirilen çocuk, kadın ve erkek 466 kaçak göçmenlerin imdadına Türk gemisi yetişti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mustafa Ceceli'nin yeni sevgilisi Selin İmer

Mustafa Ceceli'nin yeni sevgilisi Selin İmer

399
Taksilerin havalimanlarından yolcu alma kararında kargaşa

Taksilerin havalimanlarından yolcu alma kararında kargaşa

201
Kırmızı fularlı kız Rakka'da öldürüldü

Kırmızı fularlı kız Rakka'da öldürüldü

692
Ceceli'nin sevgilisi ile yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Ceceli'nin sevgilisi ile yeni fotoğrafları ortaya çıktı

424
Yerli otomobilde 51'e 49 modeli uygulanacak

Yerli otomobilde 51'e 49 modeli uygulanacak

256
Şenol Güneş: Bana zararı olmaz, onlara olur

Şenol Güneş: Bana zararı olmaz, onlara olur

100
Deniz Baykal'a kaset operasyonunda yeni gelişme

Deniz Baykal'a kaset operasyonunda yeni gelişme

85
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM