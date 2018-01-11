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Trump yine gaf yaptı, medyanın diline düştü

Trump, Norveç Başbakanı Erna Solberg'î ağırlarken Oslo'ya F-52 sattıklarını söyledi. Satış her ne kadar doğruysa da aslında Trump'ın bahsettiği F-52 tipi uçak olmaması, Trump'ı alay konusu yaptı.

Haber Merkezi | 11.01.2018 - 14:05..
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2018 yılında da Trump gafları ile gündemden düşmüyor. Beyaz Saray'da Norveç Başbakanı Erna Solberg'i ağırlayan Trump, yapılan ortak basın toplantısında yine bir gafın altına imzasını attı.

Trump'ın ABD'nin Norveç'e kasımda F-52 ve F-35 savaş uçakları teslimatına başladığını söylemesi, alay konusu oldu. Zira F-52 diye bir uçağın ne varlığı ne de planlanması bulunuyor.

Trump yine gaf yaptı, medyanın diline düştü

SAYILARI BİRBİRİNE KARIŞTIRDI

ABD  F-52 tipi diye bir savaş uçağı üretmezken, Norveç'e 52 adet F-35 savaş uçağı satılması Trump'ın kafasını karıştırdı.

Salondaki geri dönüşten bir hata yaptığını anlayan Trump durumu toparlamaya çalıştı: ''Toplamda 52 sattık ve bir kısmı şimdiden verildi, hatta takvime göre erken teslim edildi. 10 milyar dolarlık bir sipariş sözkonusu.'' dedi.

Trump yine gaf yaptı, medyanın diline düştü

SOSYAL MEDYA'DAN ELEŞTİRİ BOMBADIRMANI

Yanlışını düzeltmeye çalışırken karışıklığa sebep olan Trump sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Trump'ı birşey bilmemekle suçlayan kullanıcılar, Trump ile dalga geçti. Bazı kullanıcılar Trump'ı tiye alırken ''F-52'ler, öyle gizli bir uçaktır ki, ordu bile adını duymamıştır. Lakin ben bu çok gizli görüntüyü ele geçirmeyi başardım. Paylaşmayın. Çok gizli'' paylaşımlarını yaptı.

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