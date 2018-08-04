Trump yoksulluk seviyesinde yalan söyledi

Mayıs ayındaki BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nde ABD'nin yoksulluk durumu hakkında belgeler yayınlayan Trump'ın gerçekleri sakladı.

EKONOMİ ALGISI ORTAYA ÇIKTI

BM raporuna karşılık olarak yayımlanan açıklamada, halkı yanlış yönlendiren veriler kullanıldı ve ABD ekonomisinin iyi olduğu yönünde bir algı oluşturuldu.

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları Konseyinden bir yetkili, söz konusu açıklamada yer alan "ABD ekonomik büyüme ve refah konusunda yeni bir döneme giriyor." ifadesi için, bu dönemin Obama döneminde başladığını ve 1-2 yıl içinde sona ereceğini bu nedenle bu kısmın açıklamada yer almaması gerektiğini belirtti. Ancak yetkilinin bu tavsiyesi göz ardı edildi ve ifade açıklamada kullanıldı.

TÜM OKLAR TRUMP'A ÇEVRİLDİ

Ayrıca, maaşların arttığına dair bir ifadeye karşılık olarak başka bir yetkilinin "Yöneticiler harici maaşlar artmadı." diye yazdığı kısım da açıklamada yer almadı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, mayıs ayında yayımladığı raporda, 40 milyon Amerikalının yoksul olduğunu ve 5 milyondan fazla insanın "Üçüncü Dünya Ülkesi şartlarında" yaşadığını belirtmişti.

Raporda, sosyal harcamalardaki vergi kesintilerinin ülkedeki eşitsizliği artırdığına işaret edilerek, Trump yönetiminin ekonomik politikaları sert bir şekilde eleştirilmişti.

BM raporu, ABD Nüfus Dairesi yoksulluk verilerine dayanmasına rağmen, ABD yönetiminin sert eleştirilerine maruz kalmıştı.