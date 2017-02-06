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Trump Temyiz Mahkemesi'nde de aradığını bulamadı

Seattle kentindeki federal temyiz mahkemesi, Adalet Bakanlığı'nın Başkan Trump'ın vize seyahat yasağının sürmesi istemini geri çevirdi.

06.02.2017 - 02:51
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Cumartesi günü Washington eyaleti Başsavcısı Bob Ferguson'un, vize ve seyahat yasağına karşı, 'ABD Başkanı da içinde olmak üzere hiç kimse hukuktan üstün değildir' diyerek açtığı davaya bakan Federal Yargıç James Robart, 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarına getirilen ancak uygulamada yasal vizesi olanları ve yeşil kart sahiplerini de etkileyen kararı, ABD genelinde olmak üzere askıya aldığını açıkladı.

TRUMP'IN KARARNAMESİ TEMYİZE GİTMEK ZORUNDA KALDI

Bunun ardından Adalet Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık özel yetkisini kullanarak çıkardığı kararnamenin yürürlükte kalması için temyiz mahkemesine başvurdu.

Trump Temyiz Mahkemesi'nde de aradığını bulamadı

Ancak Trump yönetimi, Temyiz Mahkemesi'nden de istediği sonucu alamadı, mahkeme yasağın yeniden uygulanması Adalet Bakanlığı'nın başvurusunu reddetti. Mahkeme, hem vize ve seyahat yasağına karşı çıkan tarafın hem de Adalet Bakanlığı'nın Pazartesi öğlene kadar dosyalarını sunmasını istedi.

TRUMP'A DESTEK GÖSTERİSİ

ABD'de Başkan Donald Trump'ı protesto gösterileri dalga dalga yayılırken, New York'ta bir grup Trump'a destek gösterisi düzenledi. Ellerinde, Donald Trump'ı öven mesajların bulunduğu dövizler taşıyan ve 'Başkan Trump'ı seviyoruz' sloganları atan grup, Trump'ın konut ve ofis olarak kullandığı Trump Tower yakınında toplandı.

Trump Temyiz Mahkemesi'nde de aradığını bulamadı

Güvenlik önlemleri gerekçesiyle Trump Tower önünde toplanmalarına izin verilmeyen grup daha sonra olaysız dağıldı. Polis Trump Tower önünde güvenlik önlemleri alırken, daha önce Trump Tower'ı çevreleyen kum yüklü çöp kamyonlarının da kaldırılmış olduğu görüldü.

Trump Temyiz Mahkemesi'nde de aradığını bulamadı

Trump Temyiz Mahkemesi'nde de aradığını bulamadı

Trump Temyiz Mahkemesi'nde de aradığını bulamadı

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