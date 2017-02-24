Trump yönetiminin isteğine FBI'dan ret

Beyaz Saray'ın, ABD Başkanı Donald Trump'a yakın bazı isimlerin Ruslarla kurduğu ilişkiler hakkındaki haberleri sona erdirmesi talebini Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) geri çevirdiği iddia edildi.

"TRUMP'A YAKIN İSİMLER RUSLARLA GÖRÜŞÜYOR" İDDİASI

Amerikan CNN kanalının iddiasına göre FBI, Trump'a yakın bazı isimlerin son aylarda Ruslarla görüştüğü iddialarından rahatsız olan Beyaz Saray'ın, bu tür haberlerin bitirilmesi konusundaki yardım talebine olumsuz yanıt verdi.

İlk olarak 14 Şubat'ta New York Times gazetesi, geçen yılın yaz aylarından itibaren Trump'a yakın bazı isimlerle Ruslar arasında doğrudan iletişim olduğu ve hükümeti ilgilendiren belli konularda görüşme ve müzakerelerin yapıldığını iddia etmişti.

FBI'A HABERLERİ YALANLAYIN TALEBİ

Bu iddianın ardından kamuoyunda başlayan tartışmaları gündeme getiren CNN, üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, Beyaz Saray'dan bazı yöneticilerin, FBI'ın kamuoyuna açık bir şekilde ya da en azından basın mensuplarına "bu haberler yanlış" demesini istediğini dile getirdi. Ancak bu taleplerin FBI tarafından kabul görmediği bildirildi.

Haberde ayrıca, Beyaz Saray ile FBI arasında doğrudan iletişimi kısıtlayan bazı kurallar sebebiyle bu tür bir doğrudan temasın, FBI'ın işleyen davalarla ilgili çalışmalarına müdahale anlamına geleceği ve bu sebeple "yanlış" olduğu yorumu da yapıldı.

BEYAZ SARAY "TAMAMEN YALAN" DİYOR

Beyaz Saray yönetimi Trump'a yakın isimlerle Rusların görüştüğü yönündeki haberleri "tamamen yalan" şeklinde nitelendirmiş ve bu haberlerin mesnetsiz olduğunu savunmuştu.

Beyaz Saray'ın talebinin FBI tarafından geri çevrildiği haberine ilişkin henüz Beyaz Saray veya FBI'dan bir açıklama yapılmadı.

