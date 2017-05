Trump yönetiminin 'yapılacaklar listesi' sızdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın baş stratejisti Steve Bannon'ın, Twitter'da paylaşılan bir fotoğrafı gündem yarattı.

BAZI POLİTİKALAR YAZILIYDI

Yahudi yazar Rabbi Shmuley Boteach'in paylaştığı fotoğrafta, Bannon'ın arkasında bulunan tahtada Trump yönetiminin bazı politikalarının yazılı olduğu görülüyor.

Tahtada 'yeni katı güvenlik incelemesi' ve 'sınır duvarını inşaa et' gibi ABD hükümetinin tartışma yaratan bazı göçmen politikaları da yer alıyor. 'Yapılacaklar listesi' şeklinde yazılan listede, başarıya ulaşan bazı maddelerin 'yapıldı' diye işaretlenmiş olması dikkat çekiyor.

TRUMP'IN 'YAPILACAKLAR LİSTESİ'NDE YER ALAN MADDELER

* Obamacare'i (Obama'nın getirdiği sağlık sistemi) iptal et ve değiştir

*Göçmenleri savunan şehirlere federal ödemeleri kes

* Teröre eğilimli bölgelerden göçmen alma

* Yeni göçmen güvenlik inceleme sistemini uygula,

* Suriyeli Mülteci Programı'nı iptal et

* Yasadışı göçten zarar görenleri destekle

* 'Yakala ve serbest bırak' politikasını sonlandır

* 5000 ek sınır güvenlik görevlisi al

* Meksika sınırına duvarı inşaa et

* Göçmenlik ve sınır ajanlarının sayısını üçe katla

* Şirket vergilerini yüzde 15 düşür

* Emlak vergisini iptal et