Trump'a cinsel taciz soruşturması istediler

Samantha Holvey, Jessica Leeds ve Rachel Crooks isimli kadınlar düzenledikleri basın toplantısında, cinsel tacizle ilgili olarak ABD toplumunda değişen şartlarla birlikte önceki suçlamalarının bir kez daha gündeme getirilmesi gerektiğini belirtti.

16 KADIN VİDEO HAZIRLADI

Basın toplantısı sırasında ayrıca bugüne kadar Trump hakkında cinsel taciz suçlamasında bulunmuş 16 kadının hikayelerini içeren bir video gösterimi yapıldı.

REUTERS/Andrew Kelly

CİNSEL TACİZ SUÇLAMALARI

DW Türkçe'nin haberine göre, Videoda yer alan kadınlar Trump'ı, iş adamı olduğu dönemde kendilerini izinsiz bir şekilde öpmek, mahrem bölgelerine dokunmak, eteklerinin altına elini sokmak ve buna benzer istenmeyen hareketlerde bulunmakla suçladı.

REUTERS/Andrew Kelly

Teker teker söz alan kadınlar Başkan'ın bu suçlamalardan dolayı istifa etmesini beklemediklerini, ancak yine de hesap vermesi gerektiğini söyledi.

REUTERS/Andrew Kelly